臺大雲林分院規畫獨一無二的「川流不息式」打法，快打站不再分掛號區、醫療區、施打區，而是把接種疫苗的民眾當成流水，只要刷卡立刻就座，民眾陸續來、陸續打、陸續走，椅子從未坐滿，不仔細看，看不出快打站正在運作。（周麗蘭攝）

「川流不息式」的發想人是臺大雲林分院副院長劉宏輝（右三），右四是院長黃瑞仁，右五為縣長張麗善。（周麗蘭攝）

台大雲林分院認養施打6000人疫苗，今（17日）起在可容納上萬人的雲林縣立體育館設置快打站，現場擺382張椅子，民眾刷健保卡後就坐，不必在外頭等候，從頭到尾都不用移動，人潮不曾爆滿，也不會中斷，1小時打300人，民眾回饋「滿意到超乎預期」。

台大雲林分院規畫獨一無二的「川流不息式」打法，快打站不再分掛號區、醫療區、施打區，而是把接種疫苗的民眾當成流水，只要刷卡立刻就座，民眾陸續來、陸續打、陸續走，椅子從未坐滿，環境十分舒適。

「川流不息式」的發想人是副院長劉宏輝，他表示為了讓民眾不必曬太陽，在體育館裡吹冷氣快快樂樂打完針，想出這個辦法，等候、評估、打針、休息都在同一個位子上，不必在外頭等候。

台大雲林分院今天起臨時開設全縣最大快打站，以川流不息式打法每小時可打300人，每天至少可打2000人。

偌大的體育館平面，17日以極寬鬆的距離擺設382張椅子，若不仔細看有醫護穿插，幾乎看不出來快打站正在運作。

劉宏輝解釋，每一區配1名醫師、3個護理師，醫師評估完，1名護理師跟著打針，2名護理師推簡易護理站對民眾衛教，動線流暢寬鬆，民眾休息完畢自行離去。

接種疫苗的民眾表示，接種過程感覺受到尊重，流程極度快速，感到舒服，滿意程度超過預期，感謝辛苦而親切的醫護。

院長黃瑞仁表示，在副院長劉宏輝督導下，調度安全衛生室主任杜宗禮擔任指揮官、門診部主任陳彥甫擔任副指揮官，出動約90名醫護，疫苗接種團隊的同仁都有很強使命感，讓縣民盡早有免疫力。

黃瑞仁說，每日施打量是2000劑，但仍視疫苗存量開放當日預約，50歲以上還未施打民眾只要上台大雲林分院官網預約，就能在這幾天接種。

縣長張麗善今天巡視虎尾若瑟醫院設於虎尾多功能中心快打站、成大斗六分院設於慈濟雲林聯絡處（位於斗南鎮）、台大雲林分院設於雲林縣立體育館的大型快打站。

張麗善對醫護人員致謝，並感謝鄉親踴躍接種，她表示雲林縣有數位落差，有些民眾有登記意願，但不知道要再登記地點，幾個人數較少的快打站臨時請公所協助通知65歲以上民眾到現場拿號碼牌接種。