【愛傳媒左化鵬專欄】感謝、感謝、再感謝。這位高高在上的防疫指揮官，謙虛的表示：「我以前的眼睛，看不到現在的結果」。老夫相信他絕不是睜眼說瞎話，他的罩子雪亮，就算沒有先見之明，也應該有後見之明。

別人常指責他無能，老夫卻有點喜歡他，他沒有一般官員趾高氣揚、窮凶惡極、狐假虎威的僚氣，反而經常露出一臉無辜的賣萌表情。

每天只見他拿著幾張表格，在電視螢幕前照本宣科：「今天幾例陰，齁～幾例陽，齁～死亡人數若干，齁～」，聽起來像是「晴、時多雲、偶陣雨」的氣象報告，我每次聽完雖然仍感到「霧煞煞」，倒是他齁來齁去的尾音，令人感到一絲親切。

老夫不解的是，台灣新冠肺炎疫情嚴重，染疫和死亡人數急遽增加，採購疫苗急如星火，不知他老兄是何盤算，老是不慌不忙，進一步退兩步「超後部署」。

民眾哀哀無告，盼施打疫苗如大旱之望甘霖。兩家民間企業在苦苦等候下，終於忍無可忍，挺身而出，拔劍而起，他們披荊斬棘，各購五百萬劑疫苗，解除了當前的燃眉之急。

這場「及時雨」來得正是時候。據中央社報導：「台積電、鴻海暨永齡基金會今天宣布，各完成五百萬劑BNT162b2疫苗採購，並捐贈予行政院衛福部疾管署作為防疫使用」。

報導又指出：「蔡總統感謝各方的努力，讓相關專案能夠順利推動；蔡總統並肯定行政院、中央流行疫情指揮中心，及政府法律團隊，在談判過程中「日以繼夜努力」，依照防疫計畫，全力協助捐贈單位，迅速完備複雜繁瑣的法律程序」。

謙卑、謙卑、再謙卑。感謝、感謝、再感謝。這則新聞，說實在的老夫有些看不懂，不知採購疫苗的過程中，政府各級官員做了什麼協助，值得她一再感謝，但真正要感謝的不該是永寧基金會和台積電嗎？

這兩家民間機構，才真正的是「日以繼夜」努力，鴻海的郭董甚至為了採購疫苗過程，一再受阻，為此焦慮萬分，夜不安枕，若非他們出錢出力，不屈不撓，排除萬難，這批疫苗還不知道在哪裡？看到最近有些跳梁小丑，嘻皮笑臉，跳出來爭相表功，老夫啼笑皆非。

作者為資深媒體人

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