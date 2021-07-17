越南籍阮姓移工在同鄉介紹下到萬華賣淫。（萬華分局提供）

萬華昔年紅牌年老色衰 疫情期間為賺200當街拉客被逮。

63歲尤姓婦人，30多年前就在萬華一帶當私娼，生意不惡多次遭警方查獲，但後來年老色衰沒有收入，只好改當皮條客，入夜後在暗巷媒介性交易，17日凌晨1時許，尤婦無視防疫規定，在康定路向經過的行人詢問「要不要鬆一下？」遭警循線查獲，另在鑽石大廈套房內，找到涉嫌賣淫的31歲阮姓越籍逃逸移工。

尤婦向警方訴苦，表示疫情期間沒人敢來萬華，生意非常差，她仲介的小姐每15分鐘1800元，她只能抽200元，有時一天連200都賺不到，「這幾個月活得好辛苦！」、「連吃飯錢都沒有了…」警訊後被依妨害風化罪送辦。

萬華警方日前獲報，微解封前後，疑有色情業者蠢動，入夜後常有女子在巷內佇足，並以充滿性暗示的口吻攬客，陸續安排專案進行查緝。

17日凌晨1時許，警方在康定路小巷內發現尤姓婦人，對往來男性民眾詢問「要不要鬆一下？」表示15分鐘只收1800元，當場將她制止、逮捕，另在附近鑽石大樓套房內，發現涉嫌賣淫的阮姓越籍逃逸移工。

警方調查，阮女2019年以看護名義來台，但不到兩個月即逃走，阮女向警方表示，因為照顧老先生覺得很累，工作狀況不如預計，後在同鄉介紹下才來這邊，但辯稱上班沒幾天，只接過1個客人，警訊後被依違反社維法裁罰、送辦。

萬華分局指出，7月13日微解封後，不少色情業者暗中營業，警方4天來共查獲8名私娼涉嫌賣淫，另有2名涉嫌仲介的皮條客，未來將持續組成專案查緝，以淨化市容。