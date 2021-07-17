國民黨要求疫苗採購預算公開，行政院長蘇貞昌今天受訪表示，國際性疫苗採購契約有保密條款。對此，前國民黨立委蔡正元諷刺說，買價是機密，當然不能讓別人看見，因爲那是見不得人的買價。

蔡正元表示，郭台銘買疫苗比民進黨買得便宜很多，民進黨死也不肯公布買價；賈永婕買醫療設備捐給醫院，也買得比民進黨便宜很多，而且立刻送貨，民進黨買了一年還沒到貨；吳宗憲買醫療材料捐給醫院，買得也比民進黨便宜，民進黨說時空環境不同，買價不能相比。

蔡正元指出，問題是國際價格都沒波動，為什麼民進黨買價都特別貴？難道這麼大的價差，含有什麼分紅、傭金、朝貢之類的成份？民進黨在台灣最缺醫療資源時，購買疫苗或設備都特別貴，至於貴多少，民進黨說是機密，死也不肯公布。

蔡正元質疑，民進黨買這些東西，可都是台灣納稅人出的錢，不是民進黨自己的錢，為什麼不能跟台灣納稅人說呢？