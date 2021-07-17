南投縣衛生局表示，中央新撥配的疫苗剛發到南投，立即進行施打通知單發放，對於新撥配的疫苗，一定是趕快通知符合資格的民眾來施打。（南投縣府提供／盧金足南投傳真）

中央流行疫情指揮中心發布南投縣17日零確診，持續「嘉玲」好消息，今日全縣設15個施打站，昨在南投市平山里集會所疫苗施打站，長輩抱怨下大雨天氣熱還打不到，今日施打站提早讓長輩完成施打，對外界質疑吊車尾拚施打率，廣發接種單造成塞車？衛生局以14日至15日累計發放通知單3681人為例，累計接種2241人，累計接種率達61％，「打」氣不輸其他縣市。

平山里集會所昨日出現大量收到通知單要來接種疫苗的民眾，現場發出500張號碼牌，長輩憂心變另類群聚，昨天大雨又遇酷暑，沒有擠進帳蓬的人，就像在洗三溫暖，有人怨苦等近四小時，人人都伸長脖子往施打站觀看，是否輪到自己？昨日約有60多名長輩因為沒打到被接種站人員請回，煩請今日再來施打，民眾白跑一趟氣得炸鍋。

衛生局表示，今日15個疫苗接種站，明確依分時、分流的方式進行，民眾照時間來施打，就不會大家時間全擠在一起，設在南投市漳興國小活動中心的接種站，今天還提早到八點半就開打，為昨日沒打到的長輩打完疫苗，長輩統一坐在固定座位完成施打，終於放下一顆心。

衛生局對昨日未打到的長輩抱歉致意，外界質疑南投接種率低，才操之過急，衛生局強調，南投縣的打氣佳，施打率並非墊底，以疫苗接種開放「71至73歲長者(原住民61至63歲者)」，在集集鎮、仁愛鄉接種統計，總計發放通知單962人，接種478人，接種率50％。自7月14日至7月15日累計發放通知單3681人，累計接種2241人，累計接種率61％。

中央新撥配的疫苗剛發到南投，立即進行施打通知單發放，衛生局強調，民眾的批評和稱讚都虛心接受、改善，對於新撥配的疫苗，一定是趕快通知符合資格的民眾來施打，怎可能放著不施打，接種率數南投縣大都達5、6成，數字會說話。