韓國疫情日前捲土重來，近日每日確診人數都上看千人，13日更是創下最高點達1614人。昨(16日)超模韓惠珍宣布確診，由於她之前才到2家電視台錄影，使許多相關人士都人人自危，今稍早男團BTOB成員李旼赫也傳出確診消息，他因主唱老師先前確診曾做快篩、PCR，但當時都是陰性，沒想到如今陰轉陽，讓韓國確定罹患新冠肺炎的藝人又多了一位。

先前因接種疫苗，讓韓國一度放鬆解封，但近期疫情又轉嚴峻，從6月底起先是Lovelyz成員徐智秀、演員車智妍、男星金聖圭相繼確診，「元祖女團」Jewelry成員徐仁英則是先前因負面消息暫時停止工作，剛復工不久就傳出確診，以《太陽的後裔》走紅的宋仲基更是因為相識的朋友確診，暫停行程居家隔離，但幸好沒事，已經重啟工作。

昨韓媒報導，前游泳國家代表朴泰桓確診新冠肺炎，由於他近期參加不少節目，令合作的製作單位與工作人員都表示會接受篩檢，模特兒韓惠珍也證實確診，剛好她近日在SBS、KBS電視台都有工作，更令人擔心疫情的傳播是否將持續擴大。

今BTOB成員李旼赫所屬Cube娛樂發聲，宣布李旼赫經過篩檢後「陰轉陽」，14日先是他的主唱老師生病，李旼赫急忙做快篩和PCR檢測都屬陰性，16日李旼赫出現發燒咳嗽症狀，再度採檢結果呈陽性，目前他已取消所有行程，正在隔離休養治療中。

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