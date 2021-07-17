國民黨主席江啟臣指台積電創辦人張忠謀於APEC「領袖閉門會議」談話，是批評蔡政府說謊、卡國民黨買疫苗。民進黨發言人簡舒培今表示，江啟臣主席身為國際關係學者，對會中針對貿易自由化與國際疫苗需求穩定等重大議題討論視若無睹，逕自把領袖代表的在國際論壇上的談話當成政治鬥爭口水，甚至作為黨主席選舉題材，令人遺憾。

簡舒培指出，今年APEC會議的主題聚焦疫情上全球經濟的復甦，張領袖代表談話重點在凸顯當前全球疫苗供應不穩定的狀況，可能對全球經濟復甦造成衝擊，也倡議各國強化在防疫，包括各項物資上的相互支援協力。

她說，台灣這波疫情發生至今，江啟臣領導國民黨一系列走鐘行徑，把謾罵、抹黑、攻擊、作秀當成監督，「只作秀不做事」令人遺憾。江啟臣應該也沒料到，國民黨14個執政縣市有12個不跟他的採購團，打臉退出。江啟臣為了自己主席選舉「以疫謀亂」，很顯然地並不受自家人所認同。

簡舒培說，江啟臣所帶領的國民黨迄今不斷帶頭恐嚇人民、釋放不實謠言，拖累疫苗施打率，所謂「AZ疫苗是催命符」的說法迄今沒向國人道歉說明。現在連國民黨執政的花蓮縣衛生局長朱家祥，都呼籲「趕快打AZ疫苗，能保護自己，還有寬廣的未來」，鼓勵國人儘快施打疫苗，可說是狠狠打臉了江啟臣和國民黨。

她強調，當全國上下都在積極施打疫苗的同時，看到疫苗剩餘率最多的前五名都是國民黨的執政縣市。江啟臣主席不思督促國民黨執政縣市把手上的疫苗趕快打滿打好，卻每天只會放話作秀做好做滿。

簡舒培表示，再次呼籲江啟臣主席，好好督促國民黨縣市長認真施打疫苗，盡快提升接種率，少一點政治操作，多一點防疫工作，這才是正道，也比較不會被自己人打臉。