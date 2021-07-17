屁孩真的無所不在！去（2020）年3月26日凌晨1時許，桃園市24歲詹姓和19歲龍姓男子，疑似因為太無聊，夥同2名少年佯裝顧客進入中壢區某家7-11超商，然後趁店員不注意，將腳上黑色與藍白拖鞋放上鮮食櫃拍照並上傳臉書，引發網友強烈抨擊，認為超商食物管理不當，食物有不清潔的疑慮，事後店家在臉書驚覺是詹男等4人所為，因此怒報警提告，而偵訊時，詹男辯稱「只是想學網紅」，但此舉已明顯損害超商商譽，桃檢偵結因此依加重誹謗罪嫌將詹、龍2男起訴，2少年送少年法庭審理。

詹姓、龍姓男子去（2020）年3月夥同2少年到中壢某小七，把腳上拖鞋放置鮮食櫃上並拍照上傳，店家因此怒提告。（圖／FB_靠北7-11）

根據檢警調查，去（2020）年3月26日凌晨1時許，詹男和龍男夥同黃姓、辛姓2名少年一起進入中壢區福德路某家7-11超商內，趁店員忙其他事，不顧一旁還有飯糰、香蕉等食物，偷偷將自己腳上黑色涼鞋跟藍白拖放於鮮食櫃架上，拍完照後又穿回腳上，接著將照片上傳臉書，囂張舉止引發網友撻伐，但由於大家不知道事情來龍去脈，因此紛紛質疑超商對食物管理不當，先後留言開嗆「你們這樣把鞋子放在這裡不嫌髒嗎？早上進貨都是放吃的，你這樣誰敢買啊！」其中甚至有人怒斥「這家店死定了！」超商業者獲悉後趕緊報警。

所幸中壢警分局調閱監視器還超商一個清白，證實這惡行是詹男等4人所為，於是循線將人逮補到案說明，並依誹謗罪嫌函送桃檢偵辦。偵訊時，詹男辯稱網路有類似影片，想學網紅才做出離譜行徑，而龍姓男子與2名少年則證稱，他們只是配合詹男提議。最後檢察官審酌詹男等人惡行足以使不特定人誤認超商對食物管理不當與品質不潔等負面形象，因使偵結依加重誹謗罪嫌將詹、龍2男提起公訴，同案2名少年則移請少年法庭處理。

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