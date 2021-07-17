高雄楊姓男子16年前到加拿大念書還刻意閃兵，故意等到超過36歲除役年齡才回台，一入境發現自己遭通緝被逮。高雄地院認為他考量個人生涯規劃，難認惡性重大，依妨害兵役治罪條例判他3月、緩刑2年，須向國庫支付9萬元，可上訴。

判決指出，楊男1982年出生，1999年經內政部入出國及移民署核准出境就學，2005年9月出國，逾就學年限未回台，三民區公所2015年8月就以函文催告他要在2016年2月前返台接受徵兵處理。

催告期滿後，2016年8月三民區公所還在公佈欄公告「役男徵兵檢查通知書」，沒想到楊男為了避免徵兵處理，刻意滯留國外，高雄地檢署也對他發布通緝。楊男今年1月返國，一入境就立刻遭查獲，依妨害兵役治罪條例遭移送。

楊男對於自己刻意閃兵的行為坦承不諱，強調自己是因「個人生涯規劃」而未能如期返國服兵役，法官認為楊男刻意漠視兵役行政單位將近5年的催告，妨害國家對於兵役事務之有效管理，且破壞國家對於徵兵制度執行之公平性，損及潛在國防動員兵力，實屬不該。

但法官考量他沒有前科、平日素行良好，閃兵的理由難認惡性重大，經審判後應知所警惕而無再犯之虞，依妨害兵役治罪條例判其3月，可易科罰金，緩刑2年，但須向國庫支付新台幣9萬元，可上訴。