北市確診降至1例 台北市防疫最新記者會

本土疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心今(17)日公布新增8例本土病例(其中4例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，個案分布以新北市5例為最多，台北市、桃園市及台中市各1例，相關疫情調查持續進行中。而北市是否有望「清零」，北市長柯文哲今在防疫記者會中說，倒覺得不用太興奮、放鬆，最後一哩路最難。

柯文哲今指出，北市新增一例，也不用太興奮，從醫院PCR到疫情指揮中心公布大概要3-4天，要過輸入上傳系統整理判讀，今天公布這一例屬於居格期間出現症狀，經PCR被攔下來，北市疫情趨緩，但按國際標準，要兩周都+0才算完全清零，倒覺得不用太興奮、放鬆，最後一哩路最難。

柯文哲說，北市四大防疫戰略有四大項，分別是盡快接種疫苗、社區大量篩檢、科學精準疫調，以及阻斷家戶感染，那以前確診者旁邊的接觸者是用居家隔離，但後來查起來發現有10%會確診，現在想說以後居隔盡量送去防疫旅館，除非一人一戶，比較安全。

關於台北地下街、連通道有6確診狀況，柯文哲說，已經把K、Z區的人全部抓去做PCR，陰性全部打疫苗，全部封掉，比照對付環南方法處理，停業到7/18。

至於確診者足跡，副市長黃珊珊說明，案15449於7/10到大安區一間義式餐廳找前同事聊天，Ct值只有13，比較擔心，案15471於7/14到家樂福內湖店，Ct值為16.8，另調出之前公布過的個案，案15424一些實聯制紀錄，發現有在7/10到全聯內湖康樂店。