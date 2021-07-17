歷經9年培育，米飯界新星誕生，歷經9年培育，台中區農改場與菲律賓國際稻米研究所（IRRI）合作，育成耐熱又自帶白葉枯病抗病基因的台中秈199號新品種米，月初已正式通過命名審查，將開始在北彰化產區進一步繁殖推廣。
台中秈10號米屬軟秈稻，因口感不輸稉稻，且天生抗稻熱病、豐產，在稻米界長紅40年，北彰化鹿港、秀水與花壇等地都有大面積栽培；近年來因環境逆境抵抗力下降，飽受病蟲害困擾，除了褐飛蝨「蝨燒」危害，二期作又因氣候濕熱、颱風與東北季風侵害下，好發白葉枯病，大大降低稻農栽培意願。
助理研究員吳以健表示，農改場首度與國際合作引進抗白葉枯病水稻品系，2012年開始與台中秈10號雜交，經不斷培育、選種，並應用分子標誌技術，確認後代內含有3個抗病基因DNA，完成新米種選育。不僅維持台中秈10號的豐產、優良食味、抗稻熱病，對白葉枯病也具優良抗性，節省農民用藥，更具環境栽培韌性。
在育種過程中，前年先發表的台中秈198號，特色是抵抗力好，且產量比秈10號高出5％至10％，稻穀容積重、米粒更飽滿，且不易在田間落粒，去年中起已陸續技轉給三好米、三光米。
吳以健表示，台中秈199號是此計畫的終極完成目標，也是場內第一個與國際合作、並以分子技術輔助育成的抗病秈稻新品米，豐產、食味優良，且米質、外觀均更勝一籌，晶瑩剔透、米心幾乎無腹白；未來將優先在北彰化秈稻最大產區進行試作、推廣，由於農民不需大幅調整原有田間管理方式，盼能藉此增加二期作栽培面積，並帶動擴展一期作面積，以期逐漸取代台中秈10號。
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