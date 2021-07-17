726可望全面解封？侯友宜這樣說 15:292021/07/17 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜。（新北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今新增5例確診，4人在居家隔離中篩檢出確診，另1人在職場被感染，疫情逐漸趨緩，新北市侯友宜今公布新北市19日新一波解封類別，被問到26日有無全面解封可能？他說，只要大家努力防疫，樂見26日有好結果。 侯友宜說，距離26日還有10天，這段期間仍要非常小心，因疫情千變萬化，稍有不慎就疫情再請，這段期間各縣市都常努力，做好區域聯防、互相通報，只要大家團結在一起，一步一腳印去防疫，相信26日會有好結果。 微解封瘋出遊？石門水庫現人潮 破管控上限 悶壞了！微解封第一個周末 家長帶小孩衝樂園 #防疫 #解封 #新北市 #疫情 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 解封已經在望？陳秀熙：抵擋變種病毒 做到這件事可降48％風險 06:232021/07/17 健康 直播》全台三級首見個位數確診、新北＋5佔最多 侯友宜說明 14:492021/07/17 生活 日月潭未見「報復性出遊」 疫苗快打站民眾比遊客多 14:012021/07/17 生活 微解封首周末上午只來300人 阿里山國家森林遊樂區慘兮兮 13:312021/07/17 生活 台灣沒封城就壓制疫情 主因竟是這種人比例超高 12:452021/07/17 生活 微解封周末 500遊客衝清境農場 搶看綿羊秀 12:452021/07/17 生活 社評／「有政府 請安心」不能只是口號 04:102021/07/17 焦點新聞 微解封首個假日未見人潮 虎頭山攤販：比上周人潮還少 13:462021/07/17 生活 直播》首見本土確診個位數 陳時中：降級可能性高 13:302021/07/17 生活 微解封首周末假期 花蓮熱門景區未見遊客人潮 14:572021/07/17 生活 微解封首周末假日 高雄各風景區出現人潮 13:562021/07/17 生活 生活熱門新聞 日本原廠揭露AZ有問題 陳時中：那一批沒來台灣 - 生活 放寬了！在外飲食可脫口罩 陳時中公布最新規定 - 生活 疫苗第二劑怎麼預約？AZ、莫德納作法不同 - 生活 726可望全面解封？侯友宜這樣說 - 生活 台灣沒封城就壓制疫情 主因竟是這種人比例超高 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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