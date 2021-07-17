新北市今新增5例確診，4人在居家隔離中篩檢出確診，另1人在職場被感染，疫情逐漸趨緩，新北市侯友宜今公布新北市19日新一波解封類別，被問到26日有無全面解封可能？他說，只要大家努力防疫，樂見26日有好結果。

侯友宜說，距離26日還有10天，這段期間仍要非常小心，因疫情千變萬化，稍有不慎就疫情再請，這段期間各縣市都常努力，做好區域聯防、互相通報，只要大家團結在一起，一步一腳印去防疫，相信26日會有好結果。