微解封第一個周末假期，六福村入園遊客仍未破千人。（六福村提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣六福村和老街商圈17日「微解封」第一個周末，仍然未湧現人潮，六福村到下午入園遊客僅671人，仍未破千，內灣和北埔老街遊客則是稀稀落落，攤商多認目前竹縣各風景區並未解封，老街微解封也不會有太多遊客，還是關門休息等封解。

六福村疫承載量是1萬2名遊客，園方採最高標準限定每日最多讓3千人入園，預期17日入園數能破千，但到下午3時統計入園遊客僅671人，園方認為六福水樂園在防疫期間不能開及提早下午5時關門等因素，都會影響遊客入園遊玩的意願。

疫情三級警戒後，新竹縣內灣老街已有20多家攤商退租結束營業離開，微解封後內灣和北埔老街開店營業的並不多，尤其是做餐飲及美食的攤商，幾乎都選擇不開店，主要都是預期遊客不會很多，開店要準備食材，做好的美食可能會賣不出去。

內灣老街商圈理事長彭春浮指有賣黑糖糕的攤商開門營業，結果遊客稀稀落落沒人買，黑糖糕沒加防腐劑，做好後不能久放，過期一定要丟掉，還叫他幫忙帶回去吃掉！