新北5天疫苗預約率82％ 昨接種率達99％ 15:312021/07/17 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北5天疫苗預約率82％ 昨接種率達99％。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今（17）日公布新增5例本土案例，市長侯友宜主持防疫會議表示，都是用中央系統預約接種疫苗，5天總預約率82％，16日的接種率達99％，只要預約都鼓勵民眾踴躍接種。 第9類、第10類對象接種，7月16日至17日、7月19日至21日共5天，總意願登記數23萬3662人，總預約19萬4883人，總預約率82％；7月16日預計接種4萬1206人，實際接種數4萬875人，接種率達99％，未來4周都是接種AZ疫苗。 新北市今（17日）公布新增5例本土案例，市長侯友宜主持防疫會議。（新聞局提供） 疫苗涵蓋率衝20％ 降級現曙光 第三輪疫苗預約 澎湖逾6580人選AZ #接種 #預約 #新北 #疫苗 #接種率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹市疫苗預約施打 報到率近100％ 04:102021/07/17 地方新聞 自購疫苗到貨僅16％ 林德福批中央疫苗政策5大錯誤 11:432021/07/17 政治 竹縣愛心民眾揪團捐3cc注射空針挺防疫 13:552021/07/17 寶島 單日接種28萬人創新高 疫苗涵蓋率破2成 14:182021/07/17 生活 ＋0回來了 中市疫苗覆蓋率21％ 04:102021/07/17 地方新聞 陸國家衛健委再次表態：新冠疫苗接種遵循自願原則 10:252021/07/17 兩岸 大推AZ 花蓮衛生局長：莫德納是魔鬼圈套 04:102021/07/17 生活新聞 疫苗預約中央接手 新北市16日4萬人完成接種 10:542021/07/17 生活 彰化確診者曾至屏東 縣府急消毒 04:102021/07/17 地方新聞 直播》全台三級首見個位數確診、新北＋5佔最多 侯友宜說明 14:492021/07/17 生活 電腦聯防混打 台中13人被抓包 04:102021/07/17 生活新聞 生活熱門新聞 日本原廠揭露AZ有問題 陳時中：那一批沒來台灣 - 生活 放寬了！在外飲食可脫口罩 陳時中公布最新規定 - 生活 疫苗第二劑怎麼預約？AZ、莫德納作法不同 - 生活 726可望全面解封？侯友宜這樣說 - 生活 台灣沒封城就壓制疫情 主因竟是這種人比例超高 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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