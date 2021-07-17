新北市今（17）日公布新增5例本土案例，市長侯友宜主持防疫會議表示，都是用中央系統預約接種疫苗，5天總預約率82％，16日的接種率達99％，只要預約都鼓勵民眾踴躍接種。

第9類、第10類對象接種，7月16日至17日、7月19日至21日共5天，總意願登記數23萬3662人，總預約19萬4883人，總預約率82％；7月16日預計接種4萬1206人，實際接種數4萬875人，接種率達99％，未來4周都是接種AZ疫苗。