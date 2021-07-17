高雄市一名邱姓女子日前鞋墊下遭人放置小魚，嚇得將鞋子向外丟，並向警方報案提出毀損及恐嚇告訴，轄區左營分局文自派出所員警獲報後，依規定受理偵辦，警方調閱路口監視器，已掌握一名行跡可疑男子，警方將全力查緝嫌犯到案。

左營分局文自派出所於7月14日接獲轄內一家具行女子報案，指稱她鞋墊下遭人放置小魚，要報案並提出毀損及恐嚇告訴，警方依規定受理偵辦。

警方調查了解，邱女在曾子路一間家具店上班，因為鞋子都放在室外，下班後要穿鞋子時，感覺到鞋墊下不平有異物，檢查後發現一雙鞋內都有被放置小活魚，因此受到驚嚇而把鞋子向外丟。

警方接獲報案後即依規定受理，開立受理案件證明單，隨即調閱該店家監視器，發現到嫌疑人犯案過程，目前積極調閱周遭路口監視器查緝嫌疑人到案。

警方呼籲，經調閱監視器發現，該名男子特徵為頭戴米白色棒球帽，身穿藍色外套及淺色牛仔褲，腳穿白底黑球鞋，如民眾於戶外發現類似特徵之男子於騎樓徘徊形跡可疑，請當下立即報案告知警方，警方將立即妥適處理。