台中市17日新增1例本土確診，案15492為北區62歲男性醫師，6月23日因個人健康因素赴北部某醫院住院治療，然而同樓層病房6月29日開始出現COVID-19確診病例，當日即辦理出院返回台中，沒被通知隔離，15日出現症狀確診，目前住院隔離治療中，衛生局長曾梓展說，已匡列22名接觸者，其中19人陰性、3人尚待結果，個案足跡史也已清消。

曾梓展表示，染疫醫師5月1日因個人健康因素，即無至任職醫院上班，曾於2月10日、5月10日、6月22日採檢PCR陰性，6月23日赴北部某醫院住院治療，但同樓層病房6月29日至7月1日陸續出現確診病例，因此該院6月29日逐步清空病房，個案也於6月29日出院返回台中，7月9日開始出現症狀，7月16日因發燒、意識不清緊急由119送至醫院急診，經檢驗陽性確診，目前住院隔離治療中。

曾梓展指出，由於這名個案當時未被匡列居家隔離，7月14日曾至花旗銀行中港分行。此案已匡列22名接觸者，其中5名列居家隔離，包含同住3名、其他2名，採檢均為陰性；另17名列自主健康管理，包含119消防員2名、台中市醫院接觸者11名、其他4名，其中14人採檢陰性、3人尚待結果。