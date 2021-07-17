不肖業者盜用首長行銷農產照片，在網路上企圖魚目混珠。（屏縣府提供／林和生屏東傳真）

枋山芒果日前因產地疫情嚴峻遭網友棄單，卻掀起全台搶買風潮，近期又發現被一頁式廣告冒用，且加碼盜用屏東縣長潘孟安照片，讓不少消費者落入陷阱，屏縣府呼籲民眾上網選購物品請多加查證，勿輕信網站置入廣告。

屏東枋山地區位近恆春半島，背山面海的亞熱帶環境氣候，加上農友積極研習，提高芒果栽培技術，使得枋山芒果名聞全國，並成功接軌國際市場。

但近來有網友發現，在網路上訂購的芒果乾，寄來時將枋山寫成「坊」山，且收到貨驚覺產地竟是來自對岸福建的芒果乾，品質相去甚遠。

屏縣府農業處長鄭永裕表示，屏縣府團隊多次於公開場合推廣在地優質產業，近日卻遭不肖業者利用一頁式廣告冒用照片及業者得獎圖片，並把屏東縣長及相關首長於公開場所對芒果推廣的合照一併放上，騙取消費者信任，接獲民眾舉發後已要求警方展開調查。

鄭永裕說，冒牌廣告打著團購享優惠的促銷方式在網上傾銷，盜用生產者及產地Logo，這對消費者不公平，已要求司法盡速偵辦；潘孟安則提醒，在網路購物前，必須再三確認店家資訊，務必到官方網站，致電無誤後再購買，或者直接到店內選購，共同維護買賣雙方權益。

鄭永裕直言，屏東是農業大縣，農漁畜產品產量位居全台數一數二地位，疫情期間縣府已整合轄下農、漁、畜等多樣優質產品，提供訂購平台「防疫屏安箱」，除有相關產品組合箱外，也有單品可以選購，希望民眾減少出門採購食材，線上買菜，安心在家。