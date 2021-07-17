戀愛中的付出最好是平等的，失衡的關係往往無法長久。星座運勢網站「星座愛情運勢解析」點名，白羊座、處女座、射手座、水瓶座談戀愛往往付出很多，卻不一定能獲得相應的回報，如果遇到不懂得珍惜的人，真心還會被辜負，感情之路很悲情。

▍1.白羊座

白羊座一旦愛上就會全心全意的投入，他們不管對方家庭背景如何、經濟狀況如何，只要遇到喜歡的人，這些現實的條件都可以拋到腦後。白羊座談戀愛很盲目，甚至有些卑微，他們會努力經營這段感情，但很常會被辜負，感情之路非常悲情。

▍2.處女座

處女座擇偶條件很高，一旦找到那個看對眼的人，他就會投入全部的感情，愛得非常拚命，不過他們對情人的要求太高，很容易讓對方感覺壓力很大，時間久了就開始想要逃離，就算處女座付出再多，對方依然會選擇辜負這段戀情，悲劇收場。

▍3.射手座

當射手座真心喜歡上一個人，他會不計代價的付出，他們在戀愛中常常有莫名的自信，覺得對方無論如何都不可能離開自己，往往無法察覺情人的細微變化，等到對方背叛這段感情，射手座往往是最後一個知道的人。

▍4.水瓶座

水瓶座單身的時候活得很自我，不過當他遇到深愛的對象，將會因為愛情活得很盲目，願意付出一切，把自己搞得又累又卑微，他們常常會擔心對方離開自己，顯得患得患失，對方若不懂得珍惜，有很大機率會辜負水瓶座，終止這段不平衡的感情。