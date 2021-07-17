手機充整晚真的很傷電池？專家解釋，其實手機充飽電以後，就會自動斷電，不會一直繼續充電，因此就算整個晚上都沒拔掉充電頭也沒什麼壞處。不過，如果想要延長電池壽命的話，建議平常還是將電量維持在30至80%，最多充到90％就要拔掉。

經常分享生活小知識的微博帳號「原來如此BOT」昨分享一則影片表示，很多人都聽過「手機不能過度充電」、「手機充整個晚上傷電池」的說法，但事實並非如此。

根據普林斯頓大學機械工程系副教授丹尼爾（Daniel Steingart）表示，其實根本沒有差，想要隨用隨充也可以，因為手機充到100%就會自動斷電，想把電池充到爆幾乎是不可能發生的事情，因此大家可以安心讓手機充滿。

不過，能源儲科學中心主任萬科特（Venkat Srinivasan）的看法卻不太一樣，他建議將電量維持在30至80%的循環，最多充到90％就拔掉，因為當手機充到100％的時候，電池的確會發生某些反應，甚至可能會耗損電池。

丹尼爾表示，其實他與萬科特的說法都正確，一般人可以按照平常使用手機的方式，隨用隨充也可以，但如果你非常在乎電池的健康與壽命，那就建議按照萬科特的建議，將電量維持在30至80%的循環，因為這是延長電池壽命最好的方式。

微博帳號「原來如此BOT」也說，許多人會邊玩手機邊充電，其實這個壞習慣，大家應該要盡量避免，因為邊充邊玩可能會讓手機發燙，進而影響到電池，長久下來恐會傷害電池。