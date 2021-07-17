國民黨採購疫苗 侯友宜：樂見其成 15:432021/07/17 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市副市長侯友宜。(新北市政府提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席江啟臣今天再度呼籲政府允許國民黨採購疫苗，目前已經有南投、雲林、花蓮跟台東四個縣市加入，新北市會加入嗎？新北市長侯友宜說，在政府疫苗不足情況下，用任何的方式幫助，大家能夠團結一起，可以採購好的疫苗，數量更夠更快速，他都樂見的。 侯友宜說，他看到很多企業家、宗教團體甚至各縣市，可以團體一起買疫苗，只要可以能量足、覆蓋率高，他樂見其成。 雙城論壇買BNT 柯：我難度更高 斯洛伐克擬派代表團訪台 外交部：樂見雙方關係深化 #樂見 #國民黨 #採購疫苗 #侯友宜 #其成 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫苗涵蓋率衝20％ 降級現曙光 04:102021/07/17 財經要聞 微解封首個假日 侯友宜：人潮都相當良好 15:392021/07/17 生活 江啟臣解讀張忠謀APEC談話 民進黨批：把論壇談話當政治口水 15:142021/07/17 政治 BNT採購因4字差點破局 內行人怒轟蔡政府「坐井觀天」 14:272021/07/17 政治 在野黨質疑疫苗預算花費 蘇貞昌：疫苗採購有保密條款不能公布 11:152021/07/17 政治 單日接種28萬人創新高 疫苗涵蓋率破2成 14:182021/07/17 生活 稱疫苗採購預算不公開 蔡正元諷：見不得人的買價 15:052021/07/17 政治 新北防疫1999專線暴增2倍 話務人員成張老師 04:102021/07/17 地方新聞 梁文傑爆民進黨找台積電買疫苗 04:102021/07/17 焦點要聞 新北5天疫苗預約率82％ 昨接種率達99％ 15:312021/07/17 生活 新北新增5確診 3人與北市有關 15:222021/07/17 生活 政治熱門新聞 張忠謀一段話 江啟臣揪出蔡英文「大謊言」：超過700人枉死 - 政治 梁文傑稱「若不是民進黨找台積電出來」 沈富雄竟脫口4字 - 政治 盧秀燕民調破9成超驚人 港媒曝：她說這句話轟動全綠營 - 政治 2022六都恐大海嘯？黃暐瀚預言：綠營只有他安全 - 政治 謝龍介喊普發5000元消費券後 最新民調一面倒 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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