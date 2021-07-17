國民黨主席江啟臣今天再度呼籲政府允許國民黨採購疫苗，目前已經有南投、雲林、花蓮跟台東四個縣市加入，新北市會加入嗎？新北市長侯友宜說，在政府疫苗不足情況下，用任何的方式幫助，大家能夠團結一起，可以採購好的疫苗，數量更夠更快速，他都樂見的。

侯友宜說，他看到很多企業家、宗教團體甚至各縣市，可以團體一起買疫苗，只要可以能量足、覆蓋率高，他樂見其成。