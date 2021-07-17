國華正興商圈17日出現年輕的觀光客。（程炳璋攝）

友愛街電影院外出現觀影民眾。（程炳璋攝）

國華街上17日出現不少逛街民眾。（程炳璋攝）

台灣新冠肺炎確診數17日回到個位數，逢微解封首周末，台南市區知名美食街的觀光客明顯增加，小吃業者希望政府在安全無虞下開放內用，吸引家庭式遊客，恢復街區榮景，有遊客盼完全解封，「除了家裡，哪裡都想去」。

台南市鬧區知名美食街區17日出現難得的觀光客，包括國華街永樂市場、國華友愛商圈都有外地年輕遊客出現，甚至一度出現車輛違停，出動警方站崗疏導交通。

國華街上17日出現不少年輕人在知名店家前排隊，小吃業者預估人潮增加約兩成。業者表示，在地民眾大多騎機車購食，街區難得出現各自零星聚集的散步民眾，一看就知道是外地觀光客。

邱家小卷米粉店邱姓老闆表示，政府對餐飲店微解封的內用條件太嚴苛，不僅要有隔板，還不可共食，大幅降低遊客內用興致，業者也乾脆維持外帶。他表示，遊客到觀光景點用餐，只能外帶其實很掃興，希望在疫情降溫之後，能夠完全開放內用。

台南市「大菜市」內的福榮小吃店老闆葉瑞文表示，政府有條件的開放餐飲店內用，對空間小無法採梅花座的小店來說反而困擾，還是希望能在疫情安全無虞的時機點，再完全開放。

海安路商圈榮譽理事長黃睿勳表示，希望台灣7月底前能夠開放餐廳內用，讓經營者舒緩經濟壓力，也呼籲各商家都實施梅花座與隔板保持安全距離。

有逛街的年輕遊客表示，每年暑假期間都希望外出走走，今年從5月至今悶太久了，期待真正解除3級警戒之後恢復觀光限制，「除了家裡，哪裡都想去」。