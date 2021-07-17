新北市今（17日）公布新增5例本土案例，市長侯友宜主持防疫會議表示，微解封第一周公車、捷運、台鐵運量上升15％，以往每周約上升5％，因居家辦公減少等原因，使用大眾運輸量增加。

新北市監控交通長條圖增加5％、國道三號（中和段）尖峰監控點長條圖增加3％、國道五號雪山隧道監控點長條圖增加6％，僅有國道一號（三重段）監控點長條圖降低0.4％。

鄰近車站、商圈臨停增加9.6％，代表人潮都漸漸出來了，公車運量較上周增4.2％，台鐵運量增加12％，淡海輕軌搭乘人次增加15％，台北捷運搭乘人次增加12％。

侯友宜表示，為山九仞不可功虧一簣，還是要堅持防疫減少出門，最後一哩路把防疫做好，勤洗手、保持適當距離，期待7月26日有好的結果。

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