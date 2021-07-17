A 6-year-old girl was killed and five adults were injured in a shooting in Washington DC officials say https://t.co/MVivjzYH7e — CNN Breaking News (@cnnbrk) July 17 2021

據美國有線電視新聞網(CNN)、美國國家廣播公司(NBC)報導，美國華盛頓特區東南一帶，當地時間16日23時(台灣時間17日11時)傳出大規模槍擊案，1名年僅6歲的女童喪命，另有5名成年人受傷，槍手迄今還未遭到逮捕。

**reposted w/o audio interference** 7.17.21 Executive Assistant Chief Benedict provides on-scene briefing of shooting incident at 2900 block of MLK Ave SE pic.twitter.com/NAfwOF1IqV — DC Police Department (@DCPoliceDept) July 17 2021

NBC引述大都會警察局執行助理局張班奈迪克說法，指出槍擊地點在華府東南部。警方於23時10分左右聽到槍聲，而當員警抵達現場時，現場民眾熱心的指引他們搶救受傷的人。

很不幸地，1名孩童受傷病送往醫院，隨後於醫院逝世。另外有3男2女受槍傷，所幸無生命危險。他表示，「這個城市仍有太多的槍枝暴力」。

目前警方還無法提供兇嫌的具體資訊，並呼籲目擊者挺身而出，或是提供相關影片。根據警方統計數據，華盛頓特區在2020年共發生198起兇殺案；相較於2019年，兇案發生率增加了19%。數據更指出，華盛頓特區過去3年兇殺案年年成長。全國與其他城市的槍擊與兇殺案數字，也不斷上升。

由於槍枝犯罪過於頻繁，美國總統拜登宣布6月向華盛頓在內的5個城市派出執法小組，以打擊猖獗的槍枝走私販賣圈。