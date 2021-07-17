立委馬文君17日結合南投縣家長會長協會、中華民國記帳及報稅代理人公會，採購200南投在地栽種芒果禮盒及400件隔離衣，愛心捐贈給佑民醫院及曾漢棋醫院。（立委馬文君服務處提供／盧金足南投傳真）

立委馬文君17日結合南投縣家長會長協會、中華民國記帳及報稅代理人公會，採購200南投在地栽種芒果禮盒及400件隔離衣，愛心捐贈給佑民醫院及曾漢棋醫院。（立委馬文君服務處提供／盧金足南投傳真）

立委馬文君為表達對前線防疫醫護人員的感謝，17日結合南投縣家長會長協會、中華民國記帳及報稅代理人公會，採購200箱南投在地栽種芒果禮盒及400件隔離衣，愛心捐贈給佑民醫院及曾漢棋醫院，炎炎夏日醫護人員收到香甜芒果，稱讚享受美味水果，暑氣全消。

馬文君表示，新冠肺炎疫情人人自危，看到前線醫護人員不眠不休堅守防疫第一線，儘管天氣很熱、汗水直流，仍穿著隔離衣揮汗值勤服務，為了大家防疫發揮專業，付出心力，民眾很感動也很感謝。

目前正值芒果盛產季節，南投縣在地的果農面臨產銷壓力，隨著疫情延燒，買氣卻相對冷清。馬文君說，她與南投縣家長會長協會、中華民國記帳及報稅代理人公會等公協會，決定採購在地新鮮芒果禮盒，實際行動慰勞醫護人員，藉此協助果農增加買氣，大家攜手度過防疫難關。

「感謝防疫人員，支持在地農產，南投不分你我！」她強調，希望在地香甜芒果能為醫護人員補充能量，更希望朋友們一起支持南投在地當季盛產水果，讓農友們整年的栽種汗水，不會付諸流水。