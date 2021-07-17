目前仍在暑假期間，不過有些學校教職員工將在8月下旬，將進入學校做開學前整備，台中市長盧秀燕說，目前中央撥補的1.7萬劑AZ疫苗17日到貨，規畫先讓國小教職員在20、21日先接種，因疫苗陸續到貨，預計在7月底前，會讓各級學校教職員們全數施打完畢，提供老師及校內人員有更好的保護。

盧秀燕表示，因疫苗一波一波陸續到貨，待中央撥配疫苗後，國高中教職員們將全力施打，會趕在開學日前，讓所有照顧孩子的老師們，都能夠施打疫苗，提供更好的保護，因為人數較為龐大，屆時將結合快站來施打。