有些人在感情中很執著，分手多年依然忘不了舊情人，星座運勢網站「星座上上簽」分析，金牛座、巨蟹座、天蠍座談戀愛時非常癡情，他們會不計代價的付出，希望對方能一直留在自己身邊，當兩個人無法繼續走下去而分手收場，他們依然無法忘記對方，會在心中為對方留下一個特別的位置，一直記在心底。

▍1.金牛座

金牛座平時看起來好像只在乎賺錢，沒什麼情趣，其實他在戀愛中非常深情，他們很難愛上一個人，一旦動心就會不顧一切的去愛，他們談戀愛就是為了結婚，會努力給對方歸屬感，就算之後兩人沒有結果，金牛座在分手後依然會在心中幫對方留一個位置，他們不會一直沈溺其中，也會去尋找新的對象，但過去曾愛過的人將會一直是特殊的存在。

▍2.巨蟹座

巨蟹座不要轟轟烈烈的愛情，他們嚮往穩定又細水長流的感情，唯有相處起來讓他有共鳴，並且能給他滿滿的安全感的人才能讓他動心，他們不會輕易愛上人，只有被他認定是靈魂契合的人才會被他深愛，願意把最好的都給對方，這樣的人就算之後沒有結果，也很難輕易忘懷，心裡始終留有對方的位置。

▍3.天蠍座

天蠍座愛恨分明，性格極端偏執，如果被傷害了就會終生難忘，他們在戀愛中非常專情，也希望對方眼中只有自己，他們的愛很濃烈，但相對來說，分手後這份愛很容易就會轉變為恨意，面對愛過的人，他們無法輕易釋懷，因此往往分手多年後依然深深記得對方，就算強迫自己刻意忘記，也無法如願。