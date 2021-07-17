阿嬤的安全帽頂被劃出了大洞，原來是為了讓髮髻不被弄亂，但恐須面臨道交法規的裁罰。（翻攝臉書社團《路上觀察學院》）

馬路如虎口，正確配戴安全帽才能保命，一名網友17日在臉書社團《路上觀察學院》上傳了一張照片，圖中是一名戴著中空安全帽的婦女，頭髮還整齊的自洞中竄出，有屏東潮州人一眼就認出這熟悉身影，原來這阿嬤在當地早已小有名氣。

透過網友發出的照片可見，這名婦女的安全帽頂蓋上被鑿開了一個大洞，而挽好的頭髮則整齊的自洞中竄出，仿佛洞口是為了頭髮特地挖開的，原PO則戲謔地寫下，「捨不得丟的安全帽」。

貼文曝光後，不少網友在留言區笑歪了腰，紛紛說，「這對綁頭髮的女生很實用耶，不然每次綁頭髮都不能戴安全帽」；還有熟門熟路的網友一眼認出影中人，留言說，「潮州常出現的一個阿桑www」、「潮州」。

原來影片中的這位阿嬤家住屏東縣潮州鎮，平常習慣將披肩的長髮盤成高高的髮髻，上頭還會插上珍珠或皇冠造型的髮飾，阿嬤先前接受媒體訪問時笑著說，是兒子為因應她怕髮亂而不戴帽子所想出的解決方法，異想天開的在帽上鑽洞，才不會被警察找麻煩。

而實際上，潮州分局交通組長曾針對此事回應，此安全帽並不合法，如同沒配戴安全帽，若初次遇上會勸導，勸導不聽才會告發並依《道路交通管理處罰條例》裁罰500元。