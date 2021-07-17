大陸女星趙薇因瓊瑤經典電視劇《還珠格格》小燕子一角，紅遍全亞洲，成為炙手可熱的女演員，之後連副業也做得有聲有色，完全就是個女強人；昔日台灣女星李婷宜曾爆料小燕子選角黑幕，最近又在直播痛哭提及此事，引起熱議，但趙薇根本不以為意，反倒是罕見展現性感風貌，穿西裝胸前深V開到肚臍，大尺度辣暈眾人。

近年來趙薇給外界的形象就是個女強人，除了演藝事業一帆風順，副業也讓她荷包賺滿滿，還嫁了有錢老公，完全就是人生勝利組代表；而她出道超過20年，卻鮮少在螢光幕前擺弄性感，令人印象最深刻的莫過於，5年前她在一場公開活動的黑色禮服，露出東西半球，驚豔全場。

趙薇5年前出席活動一襲性感打扮，驚豔全場。(圖/ 摘自東網)

趙薇近日化身性感霸道總裁，胸前深V開到肚臍，尺度破表。(圖/ 摘自趙薇IG)

日前李婷宜直播再度提到《還珠格格》小燕子選角的事情，讓趙薇又成為話題人物，但她似乎完全沒把此事放心上，只分享最近工作美照；畫面中趙薇像是化身霸氣總裁，黑色西裝搭上透膚黑絲襪，胸前深V更開到肚臍，雪白酥胸若隱若現，性感尺度破表，當日為了工作換了9個造型，讓她累得求饒，「能不能心疼我一下」。

而女星李婷宜過去因與成龍合作電影《一個好人》受到關注，過去她曾在綜藝節目中分享當年《還珠格格》選角內幕，她說自己剛出道，原本小燕子是由她飾演，但遭到經紀人背後操弄，勸說她放棄演出機會；最後小燕子飾演機會就被趙薇取代，李婷宜更透露，趙薇本來要演的是紫薇。