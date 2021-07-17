針對健身及室內運動相關產業的解封規劃，高市府17日宣布將免費提供教練、工作人員快篩服務，替市民朋友健康把關。市長陳其邁表示，自費或公費快篩的時效認定，屆時會配合解封防疫計畫一併公布，確保市民安學習及運動環境的安全。

高市室內運動場館業者近來都陸續收到通知，表示市府要進行公費快篩造冊。對此陳其邁表示，秉持「積極管理、有效開放」原則，要為解封先做好準備工作，健身房及室內運動場館屬於閉密空間，是特定場域，解封後的防疫計畫擬定一定要落實。

陳其邁強調，市府15日已和業者開會座談，確認解封後的防疫管制工作，準備迎接解封。不只室內運動業者，戶外活動、幼教托兒產業，唯有落實防疫管理準備，才能隨疫情降低解封。

有議員接到基層公務員投訴，市府為了拚疫苗覆蓋率，各局處都有未打疫苗的同仁支援接種站任務，但近距離接觸民眾擔心成為防疫破口。對此衛生局表示，高雄接種疫苗的人員類別是依照中央流行疫情指揮中心公布的接種對象而定，目前是以系統預約為主，會有一些類別經過中央專案審核後讓地方政府執行，有些1至3類的人員更替， 考量地方防疫需求、疫苗數量，會另外依順序接種。