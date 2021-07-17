桃園一名女保險業務員17日確診，衛生局長王文彥說，該女曾到一位客戶家訪問，該客戶的母親當時有咳嗽症狀，18日採檢也確診，將於明日公布，但雙方傳播途徑為何目前尚無法確認，已匡列女保險員親友、客戶12人，全力圍堵中。

王文彥說，桃園17日新增一名年約40歲、家住中壢的女保險業務員確診，她是出現發燒症狀，有警覺後就醫採檢確診，CT值僅17，已匡列其親友和客戶共12人居家隔離並採檢。

王文彥說，女保險員是新個案，目前知悉有限，但疫調結果她曾赴某客戶家中訪問1小時，期間該客戶的媽媽有咳嗽症狀，衛生局追蹤發現咳嗽的婦人已住院，昨快篩呈現陽性，今PCR也陽性確診，會列在明日個案，但女保險員和客戶媽媽間如何傳染、孰先孰後，仍要再調查釐清。

桃園市長鄭文燦說，針對華儲專案已經採檢2600多位，某社區快遞員工傳播鏈，一採62人也都是PCR陰性，2案近期都會安排二採，確保貨運站安全、社區可以清零沒有新個案，強調疫情在最後圍堵階段，也有隱形傳播圈，警察局跟衛生局要通力合作，把可能傳播途徑中斷，寧可多匡列、多採檢、多隔離，務必使隱形傳播圈中斷，重申疫情在收斂，但每一個個案仍需要精準疫調、確實追蹤。

桃園也公告足跡，包括11日到家樂福中壢店，另14日確診的無業男足跡再添9日到中壢百老匯汽車旅館，呼籲足跡重疊者要自主健康管理。桃園累計確診者869人，目前居家隔離人數325人。