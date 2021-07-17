今天是微解封的第一個周末，新北市各市級風景區， 除烏來因當地管制不開放之外，其餘各大風景區都適度開放，遊客服務中心和展館等室內場館仍不開放，戶外人流上限和停車場停車數，都一律降載到原容留量的40％。

第一階段適度鬆綁措施，措施暫定實施至7月19日，新北市觀旅局將十分、瑞芳及碧潭風景特定區人數上限設為原容留人數的40％，景區持續強化每人平均2.25平方公尺社交距離的防疫宣導。觀旅局表示，今除十分瀑布園區在下午2點多一度達到原容留量的18％，瑞芳、碧潭皆為5％，景區公有停車場扣除月租戶，臨停量約為原容留量的3成左右。

觀旅局局長張愛晶表示，觀旅、警察、交通局和區公所持續掌握人流車潮狀況，並提醒民眾，現在仍是疫情三級警戒期間，如果想外出走走調劑身心，出門前請到新北市觀光旅遊局網站或臉書「新北旅客」，透過「人潮儀表板」掌握各景區的人流現況，若已出現人潮，請不要再前往。