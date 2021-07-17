台北市疫苗覆蓋率為六都第一。（北市府提供）

台北市昨日疫苗接種報告。（北市府提供）

本土疫情趨緩，全台各地力拼疫苗覆蓋率，據北市府統計，目前已有71萬4682人完成接種，疫苗覆蓋率達27.8％，是六都第一，台北市長柯文哲指出，北市場館1天可打近5萬人，依照目前進度，22日疫苗覆蓋率將提高到34％，但重點還是要有疫苗。

柯文哲指出，昨日北市有3萬2834人接種疫苗，目前花博爭艷館1天最多可打2萬人，加上診所、健康服務中心及醫院，一天可替4、5萬人施打，且北市疫苗覆蓋率到27.8％，按照目前進度，22日將提高到34％。

「不要挑三揀四，不管是AZ還是莫德納。」柯說，先打AZ再打莫德納，與2劑都打莫德納效果差不多，雖然中央尚未允許混打，但國際很多論文都說可以，相信政府很快就會同意混打，所以第1劑打AZ不是不好的事情，所以趕快打、不要懷疑，有得打就好，「疫苗不是在瓶子裡會有作用，要打到身體內才會有作用」，呼籲市民盡快登錄中央系統預約。

北市副市長蔡炳坤補充，台北捷運、公車司機與站務人員，上周已有4000多位接種疫苗，剩下8000多位，有望在下周一開打，預計能在3天內打完。此外，中小學教職員也正在進行中，未來這些人會到花博館打疫苗，只要教育部疫苗到位就可以開始接種，力拼在開學前完畢。