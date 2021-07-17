7月15日發生的廣東珠海興業快線（南段）石景山隧道新建工程坍方透水事故，救援工作超過60小時，持續進行，距湧水落盤事故點還有600多公尺待開挖，受困14名工作人員，依舊音訊全無。

珠海市政府針對透水事故進行第三次通報。截至17日9時，救援作業面已向隧道內推進491.97米，距離人員受困點還有668.03米，隧道內整體水位已下降了約8米。但經過60個小時持續救援，目前仍然無法聯繫到被困人員。

珠海市副市長張宜生表示，兩日來，國家聯合工作組和省市領導坐鎮現場指揮，重點就隧道積水抽排、水庫滲漏點止水和回填、臨時存渣場清運、水文地質災害管控、氣象監測、應急通訊保障等進行逐一研究部署。

張宜生說，針對救援工作中遇到的複雜情況，從16日下午至17日中午，採取了系列針對性措施，隧道內通風條件得到改善，一氧化碳濃度超標時間大幅減少，救援工作的連續性和效率得到提高，隧道內抽排、泥漿處置、綜合監測等工作持續推進。

針對洞體山體裂隙與當地吉大水庫連通、水庫儲水持續補給問題，目前投入了20台套設備、110多名作業人員，並以「龍吸水」接力串連排水。16日下午15時已完成拱頂回填，共計填土約1萬1000立法立方米。

截至7月17日上午9時，已進場水泥90噸、水玻璃20噸，投入鑽注一體機12台，已完成50立方米注漿。

張宜生說：「我們將不惜一切代價，繼續全力以赴開展救援工作。」下一步將在現場指揮部的統一部署下，從5個方面繼續強工作：

一是加緊抽排水，根據實際情況對隧道頂板進行分段監測和加固處理，防止坍方。二是進一步加強隧道通風，降低有害氣體濃度，確保洞內氣體指標滿足施工安全要求。三是進一步做好技術準備，結合坍體隨水流進入洞內的實際，細化洞內清淤工作，探索採取蛙人下水等手段千方百計搜救被困人員。四是做好衛生防疫和風險防控，加強水體監測、衛生消殺等工作。五是做好受困人員家屬安撫工作。

報導稱，7月15日凌晨3點許發生的廣東珠海透水事故現場隧道，一側是山，一側為居民區，事發地附近是吉大水庫，應急管理部門開展被困人員搜救、抽排水、堵管湧等救援工作。廣東省政府於16日成立了珠海市石景山隧道「7·15」透水事故調查組，明確事故調查職責、任務和有關要求，將對事故進行全面調查。