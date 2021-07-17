富邦悍將在復賽後牛棚投手定位做修正，原本專職終結者的陳鴻文不再是唯一人選，本季投出驚奇的19歲小將曾峻岳將共同分擔大任。

富邦復賽首戰面對味全龍，9局上9比5領先時富邦推出曾峻岳，而非過去大家熟悉的終結者陳鴻文，今天富邦投手教練吳俊良對此說分明。

吳俊良表示，終結者將視比賽狀況、對戰數據調整，「球威也是考慮因素之一，加上鴻文對某些球隊自責分率特別高，一直排他上不一定比較好。」

誰將與陳鴻文輪替終結者角色？吳俊良點名小將曾峻岳，他表示，前2個月他牛棚表現得都很不錯，是有能力當終結者，「之前在第9局小試身手，跟之前在第8局表現差不多，但分數有拉開，還不能很明確說可不可以，但控球都差不多。」

至於今天先發推出游霆崴而非復賽前最穩土投陳仕朋，吳俊良表示，陳仕朋狀況還沒有百分之百，今天先在二軍分組比賽，之後再視二軍傳來的報告，若調整狀況OK下周就有可能先發。