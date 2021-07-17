微解封後第一個周休假日上午，台南市玉井青果市場及老街有了人潮。（劉秀芬攝）

微解封後第一個周休假日上午，台南市山區景點人潮增加不多，園區廣闊的曾文水庫約有600人入園，梅嶺登山踏青遊客估計也不到百人，不過玉井青果市場一上午湧進上千人潮，老街冰店也再現排隊景象，冰店業者表示，今日遊客約有往年的3成了，不過售出數量則與上周差不多。

上周末由於疫情趨緩，玉井青果市場遊客增多，本周微解封後，平常日遊客尚未明顯增加，但今天遊客大增，上午入場果農及遊客人數估計超過千人，市場人聲鼎沸。

一名陳姓果農表示，今天遊客數跟上個周末差不多，但是上個星期來的遊客買的數量較多，一簍一簍的搬走，今天遊客感覺以觀光為主，問的人多、買的人少，很多遊客一家大小好幾人只買一小袋，比較像來參觀青果市場，順便買些芒果。

受惠於微解封，玉井老街一早也出現遊客。老街業者表示，13日微解封後，因非假日，遊客增加不多，今日微解封後首個周休日，一早遊客湧入，有間冰舖老闆表示，10點多就有遊客，一度還要排隊，今日遊客估計有往年的3成，較上個周末有成長1成。

簡姓冰店業者表示，未解封前遊客多數都是專程來買冰，一次買10多碗的都有，今天遊客雖多，購買數量卻不像以前那麼多。阿月冰店業者則表示，今天遊客人數確實有多一點，大約有往年的1成多了。

一名高雄遊客表示，今天是首次跟著親戚到玉井逛逛，順便買冰在車上吃，如果完全解封後，能到冰店內用吃冰更好。