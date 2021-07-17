大陸公安部網站17日消息，大陸國務委員兼公安部部長趙克志17日針對14日在巴基斯坦發生的中方人員遇襲傷亡事件，與巴國內政部長拉希德緊急通話。強調這是一起針對中國在巴人員的恐怖襲擊，中方強烈譴責實施這一暴行的組織和人員，同時已派刑事偵查技術專家赴巴基斯坦協助調查。

趙克志表示，中國政府高度重視14日在巴發生的中方人員遇襲傷亡事件，國家主席習近平作出批示。根據目前巴方調查及通報情況，這是一起針對中國在巴人員的恐怖襲擊，中方對實施這一暴行的組織和人員予以強烈譴責。

趙克志表示，中國公安部已派出刑事偵查技術專家赴巴協助開展調查，希中巴雙方一道，查明真相，盡快破案，找出真凶，嚴懲幕後組織者和相關人員。請巴方全面排查中方在巴人員、機構、專案安全風險，堵塞漏洞，加強安全預警，強化安保措施，盡最大努力保障中方人員生命安全，防止類似事件再次發生。

趙克志強調，中巴是全天候戰略合作夥伴，希中巴執法部門進一步加強合作機制建設，深化務實合作，維護好雙方共同利益。

拉希德首先代表伊姆蘭·汗總理和巴人民強烈譴責這一恐襲事件，並表示其本人將於次日趕赴事發現場，督導破案，查明真相，嚴懲真凶。巴方將採取最高等級安保措施，保障在巴中國機構人員安全。