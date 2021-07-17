藝人王思佳與老公Joe結婚5年，預計在7月底8月初生下寶貝女兒，經常在社群上與粉絲們分享彩妝、保養、穿搭等等熱門時尚話題。今（17日）王思佳在個人Instagram上分享全家福照片，一家3口幸福模樣，許多粉絲朋友，相當羨慕與喜愛。

王思佳特別訂製兩套服裝，非常符合她那浮誇的造型與風格，她手肘搭在老公的肩膀上，另一隻手摸著肚皮，穿著一套黑色的連身裙，展露出S曲線的身材與甜美笑容，兩人的生活相當幸福，相當用心準備這次的沙龍照，未來也決定要幫女兒拍寫真。

王思佳寫下這些日子的心情：「很開心留下這些很有意義的照片，人生即將邁入下一個階段，雖然很多人跟我說，孩子出生了自己的時間就會少了，但我相信以王美的個性，我還是會把自己活得很精彩，有家庭有孩子還有我自己，千萬不要把自己放在最後一個。」希望未來有寶寶的生活，依然能保持生活品質，能夠照顧好自己與家庭。

許多網友在底下留言表示：「好期待女神生完小孩上節目」、「不科學媽咪，好美！好期待妳卸貨後，分享寶寶日常、祝妳生產順利！」、「對自己好就是對自己負責任，把生活過得精彩！思佳姐辛苦了！」、「整個孕期都美，就只有思佳了！」、「昨晚夢到你要生了！祝你順產喔！」