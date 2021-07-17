台北車站地下街系統爆發群聚感染，未來將比照環南市場經驗處理。（北市府提供）

台北市新增1例本土個案，台北市長柯文哲表示，北市目前共有4大防疫策略，分別為疫苗接種、大量社區篩檢、科學精準疫調與阻斷家戶感染。由於北市家戶感染嚴重，未來確診個案接觸者，除非住家是1人1戶，否則盡量送去防疫旅館，不然1人感染、全家遭殃，費用市府會幫忙談，不讓民眾出錢，「這樣關起來會比較甘願。」

綜觀4大防疫策略，柯文哲指出，首先有疫苗就打，千萬別挑三揀四，在科學上第一劑打AZ絕對沒問題，不要懷疑。雖然北市目前確診個案少，但還是會努力篩檢。除了北市7家醫院提供免費篩檢以外，不管是電信足跡，還有忍者龜在查下水道，若在google map中發現感染熱區，進行區域篩檢，並用精準疫調追蹤，相信會更精進地將可能接觸者抓出來。

柯也公布北市新政，過去確診者的親密接觸者，往往都會先居家隔離，但統計上看起來，這些居隔者約有10％最後會確診，未來這些人會盡量去防疫旅館，維持1人1間。未來做完疫調後，該人為1人1戶，否則會接觸者都送到防疫旅館，比較安全。

「因為家戶感染的數量實在太多。」柯說，台北病例數多是因為家戶感染，一人感染，居家隔離後全家人都被感染，所以乾脆把這群人放到防疫旅館。過去中央在防疫旅館補助上僅給1000元，但如果是基於國家行使公權力，市府會和旅館商量，不讓民眾出錢，這樣關起來會比較甘願，因為最後清零階段，有時要用較為強硬措施，否則潛伏的難以消滅。

至於台北地下街後續處理方式，柯說，既然已有環南市場經驗，出現確診者K區、Z區人員都會做核酸檢測（PCR），結果為陰性就打疫苗，如果有必要的話，ㄧ個禮拜後會再篩一次，畢竟該處為交通要道，未來這區會停業到18、19日。