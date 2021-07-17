全球鎳供需持續吃緊，推升價格走高，不鏽鋼報價也同步勁揚，創下歷史新高，隨著該產業基本面的變化，不鏽鋼族群後市獲市場關注，但法人指出，如今電子股成交比重回溫，鋼鐵族群不會再像過去一連好幾根漲停，而是隨著報價的上揚，股價再穩步墊高。

全球礦業巨頭淡水河谷（Vale）於加拿大的鎳礦生產地於6月初發生罷工情形，導致鎳供需緊繃，進而推升價格勁揚，而鎳於不鏽鋼生產原料成本占比較高，亦帶動不鏽鋼價格上漲。

受惠不鏽鋼價格持續走強，台灣不鏽鋼管、鋼板製造廠彰源內外銷出貨暢旺，第二季獲利表現亮眼；此外，俄羅斯計畫於8月1日起，對鋼鐵、鋁、銅、鎳等金屬課徵至少15%的臨時出口稅率，對國際鎳價上升也有推波助瀾的作用。

法人指出，不鏽鋼報價雖然創新高，但跟前波較為不同，先前電子股成交比重降低，只要非電子股中，傳產有人點火，即一路往上飆漲，但現在電子股成交比重回溫，在電子股分掉部分資金後，傳產有利多還是會漲，但不會再像先前那般一連好幾根漲停，而是會隨著報價的上漲穩步上升。

此外，據外媒先前報導，占全美不鏽鋼供應總量40%的NAS因生產用工業氣體不足，導致位於肯塔基州的根特廠房停擺，被迫暫停供應，讓供給更加吃緊，美國最大不鏽鋼通路商大成鋼表示，NAS工廠停工消息一出，即有客戶前來詢價欲下單。

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。