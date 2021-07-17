女星Angelababy（楊穎）和黃曉明結婚5年多，育有1子小海綿，近年來一改高調放閃風格，導致婚變頻傳，儘管2人用行動力破謠言，卻無法平息外界質疑聲浪，日前Angelababy被直擊在深圳看房子，身邊卻沒有黃曉明陪伴，又引起網友瘋猜：「該不會要分居了？」

據陸媒《網易娛樂》報導，Angelababy日前獨自到深圳去看房，她身穿紅色無袖洋裝，頂著招牌大波浪長髮，氣色狀態看起來很不錯，身邊同時有多名接待人員簇擁著她，爭先恐後為她介紹，全程她臉上都掛著微笑，雙手放在背後，散發出明星強大氣場。

Angelababy在深圳看房。（圖/翻攝自微博）

對此，有網友爆料，Angelababy正在看的物件很偏遠，地段不好，但在深圳寸土寸金，已經算是很便宜，也猜測Angelababy會在那裡買房，是因為距離電影拍攝地比較接近。事實上，先前Angelababy就被爆出，和黃曉明出售位於武漢的豪華別墅，還是以3700萬人民幣（約台幣1.6億元）的低價出售。

Angelababy全程都帶著笑容，接待人員也熱情介紹。（圖/翻攝自微博）

當時有人懷疑夫妻倆是因為離婚，才急著要售出愛窩，但黃曉明日前受訪時又表示，「跟家人在一起就覺得很美好」，間接透露和老婆關係穩定，還被發現夫妻倆隔空穿情侶裝現身，Angelababy更是在為新節目拍攝宣傳照時，戴上了黃曉明為她量身打造的婚戒，讓外界霧裡看花。