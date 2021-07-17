屏東查獲「人與人的連結」！一名印尼妹穿著「水手服」賣淫，以熟客打八折2400元攬客，結果一名曾姓男子到屏東市某棟大樓內，與該女20分鐘就完成「連結」，走出房門立即被埋伏的員警當場查獲，訊後依社會秩序維護法移送裁處。

疫情三級警戒微解封期間，不時傳出有色情行業暗中接客，屏東警分局連日透過大數據蒐集資料，並整合網路情資，針對色情業者私下營業進行查緝，發現屏東市區某大樓發現疑有色情交易等不法行為，隨即派員前往該大樓埋伏查緝，果然在昨（16日）晚發現一名30歲曾姓男子，進入該棟大樓某套房，隨即在門外守株待兔，見曾男約20分鐘後離開套房，立即上前盤問。

曾男向警方坦承，他在套房內與一名身穿水手服的印尼籍女子，完成人與人連結交易，警方進入房內查看，發現垃圾桶內有使用過的保險套，訊後依違反社會秩序維護法裁處。由於該女在台逾期居留，依規定移送移民署專勤隊處置。

分局長劉清俊籲請民眾勿存有僥倖心態，於疫情期間對違反各項防疫規定者絕不留情，尤對局長李文章指示加強查緝不法色情應召業者，絕不容許北部色情南移屏東，未來也將持續全面清查汽車旅館、出租套房等易發生性交易之地點，加強查緝不法色情，避免成為防疫破口、危及民眾健康安全。

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