美國有線電視新聞網(CNN)16日報導，海地總統摩依士(Jovenel Moise)日前在自宅中遭闖入的槍手擊殺。當海地民眾從睡夢中醒來知道自己元首遭到刺客擊殺的同時，1名身分不明的神秘男子叩應當地電台，就在節目進行時大呼「發生可怕的事情」。

神秘人表示，自己是負責摩依士安全隨護團隊的翻譯，就在總統的私宅之中「發生很可怕的事情」；「有人命喪黃泉，但不是我們做的」。

CNN指出，這起刺殺案在美國聯邦調查局與哥倫比亞情報部門的支持下，已組成跨國調查。儘管因涉嫌而遭到逮捕的人多半沒有公開發表聲明，但透過案發當日這段叩應錄影，可一窺涉案人士的心態。

當神祕男子叩應進電台時，當地記者塞尼查（Malhaiko Senechal）恰巧人在現場聽到男子談話。塞尼查隨即和攝影記者騎著機車奔向總統私人住宅，希望能找到案情的蛛絲馬跡。

隨著接近摩依士私宅，2名頭戴頭套的男人持槍大聲斥喝；但塞尼查工作中很常看到人手持槍枝，因此他並不擔心，甚至以為這是協助處理凶殺案的警察。在首都太子港跑15年新聞的塞尼查，直覺感到有必要停下來進一步調查。隨著他四處張望，發現多人站在附近一面牆旁邊，利用灌木與花叢形成的庇蔭處避曬。

他表示，這些人全神貫注地戒備，雖然看起來沒有敵意或是心緒不佳，但卻有點不安的感覺。其中，3人穿著防彈背心手持槍，第4人則坐著拿手機以海地克里奧語講電話。講電話的那人自稱是翻譯員，還表示他們小組要對摩依士執行逮捕令。

就在這時候，電視台聽眾也聽到叩應進來的男人說，「這群人在此出現是因為摩依士批准讓他們成為自己隨扈。事實證明，就是這群人已取得逮捕總統的逮捕令」。

神祕男繼續說，「發生很可怕的事情，雖然我們沒料到事情會演變成這樣；不過，我只是一個翻譯。當我們嚐試從大門走進並拿出逮捕令時，總統隨行人員突然開火，這讓我們這邊開槍還擊以保護自己生命」。

塞尼查馬上打給自己上司，表示自己愈來越相信，站在他身旁的人就是刺客團成員，雙方距離只有幾英呎遠。「當我聽到叩應進去電視台翻譯的談話時，我知道我處於危險之中。這些人就是來刺殺總統的。如果他們連總統都敢殺，我只是一個普通公民─好吧，我坦承我害怕自己沒了生命」。

CNN指出，目前至少有39人涉嫌槍殺摩依斯；其中26人為哥倫比亞人，以退役軍人為主。哥國警方先前援引海地政府聲明，指稱部分哥倫比亞退役士兵是被聘雇前往海地，逮捕摩依士並交給美國執法部門。

哥倫比亞警政署長瓦爾加斯（Jorge Vargas）先前表示，一開始的計畫是逮捕摩依士並將他交給美國緝毒局。海地警方甚至掌握犯罪嫌疑人攜帶的逮捕令，不過CNN未能證實真實性。僅能確認的是數名犯人的確與美國有聯繫，為美國緝毒局與聯邦調查局的線人，其他人則在哥國服役時接受美國軍事訓練與教育。重點是，沒有任何證據能直接證明美國緝毒局有參與殺害摩依士。