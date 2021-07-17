三級警戒以來，今天首見個位數本土確診病例數，台南市長黃偉哲表示，全國疫情起起伏伏，大家仍需謹慎面對。他說，台南市完成第一劑疫苗涵蓋率17.99％，「但數字只是表面，數字代表疫苗涵蓋及國人群體保護力」，今天確診病例數下降，不代表明天持續往下，其他國家反覆解了又解、封了又解，這場病毒與人類戰爭是不能鬆懈的，而施打疫苗更是一場長期抗戰。

黃偉哲說，跟疫苗的抗爭是長期抗戰，小英總統說7月底要到達25％，目前全國看起來，應該該沒問題，以台南來說，每月疫苗人口覆蓋率大概是10％到12％、13％這樣子成長，如果覆蓋率超過60％以上，則可能還需要4、5個月，所以這是一場漫長戰爭。

他說，為了避免產生疲乏現象，醫護人員方面也積極準備退休醫護人員投入施打，此外，現在很多地方都借用學校，但等到8月底開學，場所也要更替，除了美術館、音樂廳、圖書館，仍要繼續開闢其他施打站，才能確保施打量能持續不中斷。

衛生局長許以霖說，昨天開打疫苗預約平台的AZ疫苗，首日共1萬6978人施打，目前，每個年齡層以10％目標前進，16日各施打站報到率99％，預計月底達到25％不沒問題，甚至可望超前。

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