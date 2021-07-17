南投縣府快速檢討改善動線，17日結合13鄉鎮市衛生所9家醫院及43家診所開設65個接種站持續為民眾接種。（南投縣府提供／盧金足南投傳真）

南投縣府快速檢討改善動線，17日結合13鄉鎮市衛生所9家醫院及43家診所開設65個接種站持續為民眾接種。（南投縣府提供／盧金足南投傳真）

南投縣府快速檢討改善動線，17日結合13鄉鎮市衛生所9家醫院及43家診所開設65個接種站持續為民眾接種。（南投縣府提供／盧金足南投傳真）

南投縣昨日發生南投市平山里集會所疫苗施打站，因長輩擠爆會場，又遇下雨酷暑惹民怨，縣府快速檢討改善動線，17日結合13鄉鎮市衛生所9家醫院及43家診所開設65個接種站持續為民眾接種，民眾一早就陸續依照通知單時間到各接種站接種疫苗流程順暢，醫護人員假日加班不打烊，拚施打率。

縣府民政處長吳燕玲今天特別前往開設在漳興國小的大型接種站了解長者及1922預約平台民眾報到情形，並慰問醫護人員辛勞。

吳燕玲說，民眾報到接種相當踴躍，按照通知單時間分時分流報到接種，動線安排得宜，接種區採宇美町式安排，醫師問診評估及醫護人員施打疫苗流暢迅速，接種秩序良好。

衛生局表示，為讓民眾順利接種疫苗，南投縣13鄉鎮衛生所假日不打烊，並協調9家醫院、43家診所診所開設65個接種站為67歲以上民眾及1922平台預約民眾提供接種服務。

其中，診所部分南投市有8家、草屯鎮有13家、埔里有13家、竹山有4家、水里有3家、名間有1家、集集有一家提供接種服務，當天67歲以上民眾接種人數共1萬1563人。

另1922預約平台自16日開打，共有33處接種站為預約民眾服務，預約登記總數有2679人，接種率約93％，17日預約登記人數有2641人，分別在44處接種站施打疫苗，其中南投、竹山、草屯及埔里等大型接種站於下午時段堤供接種服務，與造冊名種分流，漳興國小接種站有155名預約民眾前往接種。

吳燕玲感謝醫護人員及志工犧牲假日，熱心為民眾服務，並提醒民眾要多喝水、多休息，並注意身體健康狀況，如身體不適應盡速就醫。

民眾報到後，由志工引導進入等候位置，醫師分批依序細心為民眾量體溫及問診，緊接著由醫護人員為民眾施打疫苗，民眾於接種後在原位觀察15分鐘，無不適情形下，醫護人員進行衛教後才由志工引導離場動線，整體動線流暢。