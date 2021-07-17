為幫助行動不便的年長者也能享有便利、舒適的乘車服務，台中市政府交通局爭取交通部補助，鼓勵業者增購30輛通用計程車，盼藉此擴大營運車輛的服務範圍，同時整合通用計程車服務量能，透過「愛接送」預約方式提高載客率，也可幫駕駛增加收入。

交通局長葉昭甫指出，台中市目前的無障礙運具包括有無障礙公車、通用計程車及復康巴士、長照交通車等，其中，通用計程車因對乘客的身分、搭乘地點與用途未多加限制，對一般行動不便者或年長者來說最為方便。

根據交通局統計，台中市目前通用計程車共有48輛，分屬於台灣大車隊、大都會車隊、中華大車隊及國通車隊4家業者，去年服務趟次達2萬5116次，使用率較前年增加82％，而今年截至5月底，通用計程車的服務趟次已經達到1萬5293次、比去年同期成長幅度達105％，顯示其需求性相當高。

為讓更多年長者能受到服務，台中市交通局向交通部爭取30輛通用計程車購車補助，交通局表示，透過增加車輛數，可拓展通用計程車得服務範圍，再搭配去年開始推出的「愛接送」預約服務，幫助行動不便或年長者不用為了出門而到處尋找車輛。

交通局強調，民眾只要下載「愛接送APP」並登入註冊，並在乘車前14天至前1天下午2點前完成預約，即可在需要的時候搭車，且不必擔心有叫不到車、被加價的問題，此外，持有敬老愛心卡者還可補助每趟次車資85元，目前該APP預約使用次數已達3671次。