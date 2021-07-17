星座運勢網站「星座上上簽」分析，水瓶座、摩羯座、雙子座最需要個人空間，相處時最好與他保持適當的距離，千萬不要裝熟，也不要貿然打擾他，否則很容易讓他崩潰，甚至使他產生絕交的念頭。

▍1.水瓶座

水瓶座很重視個人空間，當他想要沉浸在自己的世界時，無法接受被打擾，就算是朋友或情人也一樣，如果強行打破他們的結界，將會遭受到巨大的反彈，他們甚至會選擇離開，之後還會刻意和這個人保持距離。水瓶座討厭被束縛，想做什麼就做什麼，如果有人對他指手畫腳，想要影響他的決定，他會非常反感，唯有和他保持安全距離，才能長久與他們相處下去。

▍2.摩羯座

摩羯座性格沉穩，與人相處時沒什麼情緒起伏，顯得有些冷淡，他們很怕麻煩，討厭有人來打擾自己，尤其是工作的時候，千萬不要打斷他，否則會讓他非常崩潰。摩羯座在認識新朋友時，本來就需要花比較長的時間熟悉對方，在初期會和對方保持距離，等到他感覺對方可以信任時，才願意拉近關係。和摩羯座相處時一定要懂得拿捏分寸，過度裝熟只會讓他選擇遠離。

▍3.雙子座

雙子座性格多變，充滿好奇心，追求新鮮感，喜歡自由自在的生活，他們無論和朋友或情人相處，都很重視彼此的舒適感，非常重視個人空間，因此無法接受佔有慾太高的人，會讓他感覺很窒息。雙子座認為健康的關係就是雙方都覺得很自在，不要有過多干涉，在適當的距離下互相關心，不要過分介入對方的生活，這樣才是他能夠接受的感情狀態。