縣長張麗善到慈濟雲林聯絡處視察民眾接種疫苗情形。（周麗蘭攝）

成大斗六分院今（17日）借用斗南鎮的慈濟雲林聯絡處施打疫苗，原預估打1000人，卻只有100多人登記，斗南鎮公所臨時以臉書和Line群組宣傳，未料湧入800人在大太陽底下排隊，一度爆出火氣。

慈濟雲林聯絡處有可容納數千人的大禮堂，成大斗六分院借用場地，認養施打1000劑疫苗，不料登記者不到200人。

斗南鎮公所17日上午緊急宣傳只要年滿50歲、還沒打疫苗的民眾，都可以帶健保卡現場掛號，結果不到10點已湧入700人拿號碼牌，跨鄉鎮市的也來，最後排到900多號。

由於成大斗六分院一個上午只能打300人，慈濟師兄姐代為宣導民眾先回家休息等下午再來，結果引起民眾怒轟規畫不當，跑來跑去很不方便。

縣長張麗善表示，她昨（16日）得知慈濟聯絡處的快打站只有100多人預約，緊急請斗南鎮公所呼籲65歲以上還沒有打疫苗的民眾快到現場抽號碼牌，竟排到900多號，由此可知很多鄉親願意打疫苗，只是沒有登記，雲林的數位落差比較大，可能是不懂得如何登記，但透過村里廣播還是可以快速通知到人。

張麗善說，17日施打疫苗對象是50歲以上的民眾，這一次是首波上網登記，也許有些民眾還不太熟悉，目前網路登記制度已到18歲以上民眾，數位落差較不那麼嚴重，最近連99歲老人都都有上網登記，應該是兒孫輩幫忙。

她表示，未來村里廣播器、口耳相傳等傳統方式將搭配運用，但大家透過這次經驗也知道透過網路比較公平，也可以分時段 來施打不僅舒適而且放心。

張麗善強調，為刺激大家養成數位的習慣，激勵孩子們協助長輩登記，這次提供30台iPad抽獎，未來還有3期要登記，等8月4日打完，縣府就會在12日公開抽獎，到16日雲林縣已有13萬多人登記打疫苗。