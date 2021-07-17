恆春半島海灘持續封閉，影響民眾南下旅遊意願，海生館買票入場遊客寥寥可數。（林和生攝）

微解封後第一個周末假日，屏東東港華僑市場出現久違人潮，攤商表示，遊客約比疫情期間多出3成，但仍是過去一般假日一半不到，大夥仍期待疫情趨緩，能盡速回到過往生活。

為期2個月的東港黑鮪魚季悄悄落幕，屏東漁船今年共捕獲4371尾黑鮪魚，創下13年來新高，無奈受到疫情衝擊，餐廳無法內用，遊客更寥寥可數，讓黑鮪魚拍賣價從平均每公斤2000元跌到最低每公斤149元，攤商直呼，從沒這麼慘過，只希望解封後的日子，能快點盼回人潮。

雖說微解封，但墾丁沙灘仍舊持續封閉，恆春星級飯店業者表示，這周末訂房同樣慘兮兮，指標飯店住房率甚至1成不到，更遑論周邊蛋白區的民宿與旅館；大夥直言，沙灘沒開放，「等於有解跟沒解一樣」，所幸近來有許多民眾打電話詢問訂房事宜，只能期待8月能如期解封，多少彌補多月來的虧損。

孤懸海外的離島小琉球同樣不見遊客，琉球觀光發展協會理事長洪豪昇指出，由於離島醫療資源匱乏，島上觀光業者有共識，不能為了自己生意而讓島民冒上染疫風險，持續同島一命，因此在微解封時刻，許多旅宿、浮潛與餐飲業者，仍關門沒有營業，當然不見遊客。