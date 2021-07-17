王子與鼓鼓參與台灣世界展望會直播活動。（世界展望會提供）

王子參與台灣世界展望會直播活動。（世界展望會提供）

鼓鼓參與台灣世界展望會直播活動。（世界展望會提供）

王子（邱勝翊）日前與港星女友鄧麗欣日前宣告3年情斷，恢單後他今與鼓鼓（呂思緯）參與世展會舉辦的「齊飢在線 疫起救援」飢餓三十線上分享會，兩人從昨上午10點起體驗難民饑餓的痛苦，預計今下午4點結束禁食，共計約30小時不能進食。王子表示，禁食執行到現在，有飢餓感但不至於餓到無力，「之前很常長時間工作，所以長時間空腹不會不習慣，再加上睡覺，時間不知不覺就過很快」。

雖然兩位平日因演出、錄影常有飢餓經驗，但挑戰30小時飢餓，卻是兩人首度體驗。鼓鼓說：「這是我第一次飢餓30個小時，因為在家，可以喝一些咖啡、牛奶、能量飲等流質飲品，做一些事情轉移注意力，應該可以成功！希望可以好好感受自己身體和心理面對飢餓的反應。」王子則表示：「一年一度的飢餓三十，會讓我們更珍惜平常享有的食物，是一個很好的體驗。目前尚未想到解飢後的第一餐要吃什麼，最近在學煮飯，或許自己下廚煮一桌菜慰勞自己。」

兩人的超人氣和好人緣號召眾粉絲一同體驗飢餓，關心世界上正因天災、戰火及疫情衝擊被迫餓肚子的孩子們，鼓鼓表示：「粉絲朋友可以和我一起試試看，看看自己可以飢餓多久，感受無法控制的飢餓感是什麼感覺，這樣就可以知道在糧荒中的難民們，心理和生理處於什麼狀況！」而王子也表示自己的粉絲們已自發性展開飢餓體驗，「很謝謝大家和我們一起飢餓三十，很開心粉絲們自發性做這件事情，能一起參與這個活動我覺得很欣慰」。