《英國國防期刊》（UK Defence Journal）16日報導，一名自稱是英國陸軍「挑戰者2式」（Challenger 2）主力戰車車長的玩家，對著名線上多人對戰遊戲「戰爭雷霆」（War Thunder）中該型戰車的模組細節不滿，竟將機密文件直接公開在網路上，要求製作公司更正。

根據報導，這名玩家在官方論壇上發文，稱俄羅斯遊戲製作公司「Gaijin Entertainment」在「戰爭雷霆」中，並未正確製作挑戰者2式的模組，並附上英國陸軍《陸軍裝備支援手冊：挑戰者2式》（Challenger 2 Army Equipment Support Publication）的截圖當作證據。

相關截圖目前已被刪除。《英國國防期刊》表示，雖然該文件上許多不相關的部分都被事先掩蓋，並蓋有「UNCLASSIFIED」（非機密）章，但Gaijin Entertainment指出，其已收到英國國防部的書面確認，稱《陸軍裝備支援手冊：挑戰者2式》仍是機密文件，並強調傳播該文件將違反《官方保密法案》（Official Secrets Act），最高可能面臨14年有期徒刑，呼籲玩家勿知法犯法。

Gaijin Entertainment還表示，只有在證明來源資料已對公眾開放後，該公司才會依此對遊戲內容進行討論或處理。因此該玩家即使拼上自己的職業生涯，最終仍無法改變任何東西。

由於該玩家自稱位於英國南部的蒂德沃思（Tidworth），若他真的是一名挑戰者2式車長，則代表其可能隸屬於著名的「皇家戰車團」（Royal Tank Regiment），該團是全球最古老的戰車單位，成立於1917年第一次世界大戰期間的歐陸戰場上，目前隸屬於英國陸軍第12裝甲步兵旅（12th Armoured Infantry Brigade）。